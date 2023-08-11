الجمعة 24 محرم 1445 ﻫ - 11 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"إفراجٌ مبكر".. إطلاق سراح رئيس جنوب أفريقيا السابق لأسباب صحيّة

منذ 8 دقائق
جاكوب زوما

جاكوب زوما

A A A
طباعة المقال

أعلن أحد كبار مسؤولي السجون في جنوب أفريقيا أنّ رئيس البلاد السابق جاكوب زوما ظهر في سجن إستكورت صباح اليوم الجمعة، وتم إطلاق سراحه بموجب إفراج مبكر.

يأتي الإعلان بعد أن رفضت المحكمة الدستورية الشهر الماضي محاولة لإبطال حكم أصدرته محكمة أدنى، بعدم قانونية إطلاق سراح زوما بموجب إفراج طبي مشروط وأنه يجب أن يعود إلى السجن لإكمال عقوبته.

وأثار القبض على زوما في بادئ الأمر قبل عامين احتجاجات عنيفة في أنحاء جنوب أفريقيا أسفرت عن مقتل أكثر من 300.

وصدر حكم بسجن زوما (81 عامًا) 15 شهرًا بسبب عدم الامتثال لأمر محكمة بالتعاون في تحقيق في قضية فساد طالت مستويات رفيعة خلال فترة رئاسته التي استمرت تسع سنوات.

وسلم زوما نفسه للسلطات في يوليو/ تموز 2021، لكن تم إطلاق سراحه بعد ذلك بشهرين في إفراج طبي مشروط بسبب اعتلال صحته. وينفي الرئيس السابق تهم الفساد.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مضيق سنغافورة
نهب 3 ناقلات بضائع سائبة في مضيق سنغافورة
التجسس - تعبيرية
رئيس وكالة تجسّس أميركية: الصين لم تتفوّق علينا.. لكنّها التحدي الأكبر
الولايات المتحدة وإيران
العمليّة بدأت بالفعل.. طهران تُؤكّد إفراج واشنطن عن أموال وسجناء إيرانيّين

الأكثر قراءة

انقلاب شاحنة في الكحالة
فيديو وصور.. مسلحو حزب الله يطلقون نيران أسلحتهم على أهالي "الكحالة"!
ماريان الحويك - رياض سلامة - رجال سلامة - نادي سلامة
ضربة قاصمة.. عقوبات أمريكية "صارمة" على الحسابات المالية لرياض سلامة ورفاقه
عناصر أمنية قرب شاحنة الكحالة
غزوة الكحالة.. تفاصيل أحداث الموت التي اندلعت بسبب شاحنة سلاح حزب الله