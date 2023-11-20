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إقالة اثنين من كبار مسؤولي الدفاع السيبراني بأوكرانيا وسط تحقيق في فساد مزعوم

منذ 12 دقيقة
علم أوكرانيا

علم أوكرانيا

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أعلن مسؤول كبير في الحكومة الأوكرانية إن كييف أقالت اليوم الاثنين مسؤولين كبيرين اثنين في مجال الدفاع السيبراني وسط تحقيق في اختلاس مزعوم.

وكتب تاراس ميلنيتشوك ممثل الحكومة في البرلمان على تيليجرام أن الحكومة أقالت يوري شتشيهول رئيس جهاز الاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في أوكرانيا ونائبه فيكتور جورا.

وتتزامن إقالة الرجلين مع إعلان الادعاء العام لمكافحة الفساد بأنه يحقق مع مسؤولين في مجال الدفاع السيبراني بشأن تورطهما المزعوم في مؤامرة شارك فيها ستة أشخاص لاختلاس 62 مليون هريفنا (1.72 مليون دولار) عام 2021.

ولم يذكر ممثلو الادعاء العام اسم أي من المسؤولين. ولم يرد جهاز الاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في أوكرانيا بعد على طلب للتعليق.

    المصدر :
  • رويترز

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