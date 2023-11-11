إقالة رئيس الحكومة الجزائري وتعيين نذير العرباوي خلفا له

أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، مهام رئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمن، وعين مدير ديوان الرئاسة نذير العرباوي، خلفا له.

وبحسب ما نقله التلفزيون الجزائري الرسمي، فإن “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عين نذير العرباوي وزيرا أول للحكومة، خلفا لأيمن بن عبد الرحمن الذي أنهيت مهامه”، دون توضيح أسباب إنهاء مهام بن عبد الرحمن.

كما عين الرئيس تبون مستشاره للشؤون القانونية بوعلام بوعلام، مديرا لديوان الرئاسة بالنيابة، خلفا للعرباوي، وفق بيان الرئاسة.

وكان بن عبد الرحمن رئيسا لحكومة مكونة من تكنوقراط وممثلي أحزاب داعمة للرئيس الجزائري تم تعيينها في يوليو/تموز 2021.

ونذير العرباوي الذي يشغل مدير ديوان الرئيس تبون منذ مارس/آذار الماضي، هو دبلوماسي شغل منصب سفير الجزائر بعدة دول، آخرها بالقاهرة وممثل الجزائر لدى الجامعة العربية، ثم رئيس البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة.