إقالة وزير الصحة البوليفي بعد توقيفه في قضية صفقة أجهزة التنفس الاصطناعي

أعلنت السلطات البوليفية أن وزير الصحة مارسيلو نافاخاس أقيل من منصبه إثر توقيفه بشبهة فساد تتعلق بشراء أجهزة تنفس اصطناعي لمرضى كوفيد-19 بمبلغ يفوق ثمنها الأصلي.

وقالت الرئيسة الموقتة جانين آنييز في تغريدة عبر “تويتر”: “إن قيمة صفقة أجهزة التنفس قيد التحقيق بلغت 4 ملايين و777 ألفا و600 دولار” سددت بوليفيا لغاية اليوم منها مليونين و28 ألفا و780 دولارا، مشيرة إلى أنها أمرت “بأن لا يدفع أي قرش آخر” مقابل هذه المعدات الطبية.

من جهتها قالت وزيرة الإعلام إيزابيل فرنانديث إن آنييز: “تقررت إقالة وزير الصحة منعا لأي تدخل في عمل القضاء. وقد تم تعيين نائبة وزير الصحة إيدي روكا وزيرة بالوكالة مكان الوزير الموقوف”.

وتم توقيف الوزير مارسيلو نافاخاس من قبل الشرطة في لاباز، وفق الكولونيل ايفان روخاس، بعد يوم على إصدار الرئيسة الانتقالية جانين آنييز أمرا بفتح تحقيق في القضية. واعتقل ايضا مسؤولان آخران في وزارة الصحة