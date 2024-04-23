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إقبال كبير على سندات أبوظبي.. الطلبات تفوق 22 مليار دولار

منذ ساعتين
أبوظبي

أبوظبي

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أفادت خدمة آي.إف.آر المتخصصة في أخبار أدوات الدخل الثابت اليوم الثلاثاء أن أبوظبي خفضت السعر الاسترشادي لإصدار سندات مقومة بالدولار على ثلاث شرائح بعد أن تلقت طلبات تجاوزت قيمتها 22 مليار دولار. بحسب وكالة رويترز.

وخفضت أبوظبي السعر الاسترشادي لشريحة السندات لأجل خمس سنوات إلى ما يتراوح بين 40 إلى 45 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية من نحو 70 نقطة أساس في وقت سابق من اليوم.

وأضافت آي.إف.آر أن السعر الاسترشادي لشريحة السندات لأجل عشر سنوات جرى تخفيضه إلى ما بين 50 إلى 55 نقطة أساس من نحو 85 نقطة أساس، بينما تم تقليصه لشريحة السندات لأجل 30 عاما إلى ما بين 95 إلى 100 نقطة أساس من نحو 125 نقطة أساس.

    المصدر :
  • رويترز

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