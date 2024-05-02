إقتصاد قطر ينمو 1.2% على أساس سنوي في الربع/3 من 2023

أظهرت تقديرات حكومية اليوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر زاد 1.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023.

وذكر جهاز التخطيط والإحصاء في قطر أن تقديره للناتج المحلي الإجمالي في ظل أسعار ثابتة وبالتعديل وفقا للتضخم بلغ 177.3 مليار ريال (48.6 مليار دولار) في ذلك الفصل مقارنة مع تقديرات للفصل نفسه في 2022 بلغت 175.2 مليار ريال.

وزاد الناتج المحلي الإجمالي أربعة بالمئة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

وأعلنت قطر تسجيل فائض في الميزانية بلغ 1.4 مليار ريال في الربع الأخير من 2023 واستغلته لخفض الدين العام.

ولا تزال الدولة تعتمد بشكل كبير على عوائد الغاز من أجل الدخل الحكومي على الرغم من الجهود المبذولة لتنويع القطاعات الاقتصادية ومصادر الإيرادات.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز في أبريل نيسان لآراء اقتصاديين نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.2 بالمئة في 2024، و2.9 بالمئة في 2025 وخمسة بالمئة في 2026.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط النمو في منطقة الخليج 2.4 بالمئة في 2024، وهو ما يقل قليلا عن توقع لاستطلاع أجرته رويترز عند 2.5 بالمئة.