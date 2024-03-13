إكسيوس: خط إنتاج "بوينغ 737 ماكس" فشل بمراجعة إدارة الطيران الفيدرالية

كشف موقع “إكسيوس” الأمريكي، أن مراجعة إدارة الطيران الفيدرالية لخط إنتاج طائرات “بوينغ 737 ماكس” وجدت عددًا كبيرًا من المشكلات.

ويذكر أن شركة “بوينغ” خضعت لتدقيق مكثف خلال الأشهر الأخيرة بعد تعرض إحدى طائراتها لانفجار قابس باب على ارتفاع 16 ألف قدم.

ووفق الموقع، فإنه في أعقاب الحادث، تعهدت إدارة الطيران الفيدرالية بزيادة الإشراف على عمليات الإنتاج والتصنيع في شركة “بوينغ”، بما في ذلك مراجعة خط إنتاج طائرة “737-9 ماكس”.

وأشار إلى أن التدقيق الذي أجرته إدارة الطيران الفيدرالية كشف عن مشكلات عدم الامتثال في مراقبة عملية التصنيع في “بوينغ”، وفي مناولة الأجزاء وتخزينها ومراقبة المنتج.

وقال مدير إدارة الطيران الفيدرالية، مايكل ويتاكر، في مؤتمر صحفي يوم الإثنين الماضي، إن “المشكلات التي اكتشفتها المراجعة تجاوزت مشكلات الأعمال الورقية، لتشمل أشياء مثل إدارة الأدوات وإنجاز العمل”.

وأشار “إكسيوس” إلى إجراء إدارة الطيران الفيدرالية 89 عملية تدقيق للمنتجات تبحث في جوانب عملية إنتاج “بوينغ”، حيث فشلت الشركة في 33 منها.

كما أجرت إدارة الطيران الفيدرالية 13 عملية تدقيق للمنتجات ركزت على شركة “Spirit AeroSystems” الموردة لأجسام الطائرات لشركة “بوينغ”، فشلت في سبع منها.