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إلغاء آلاف الرحلات الجوية في شرق الولايات المتحدة.. ما السبب؟

منذ 3 ساعات
عاصفة ثلجية

عاصفة ثلجية

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ألغت العواصف الشتوية التي بدأت في جميع أنحاء شرق الولايات المتحدة آلاف الرحلات الجوية وانقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء المنطقة.

وأفادت صحيفة “the hill”، بأنه تم إلغاء أكثر من 5000 رحلة طيران إلى الولايات المتحدة أو خارجها أو داخلها في عطلة نهاية الأسبوع، وتأجيل ما يقرب من 10000 رحلة، وفقا لإحصائية الإلغاء المباشر لـFlight Aware.

وأضافت: “تم إلغاء أكثر من 3000 رحلة طيران أمريكية إضافية وتأخير 3000 رحلة أخرى، اعتبارا من صباح يوم الاثنين”.

وتعد مطارات الساحل الشرقي، بما في ذلك مطار شارلوت دوغلاس الدولي في نورث كارولينا، ومطار رونالد ريغان واشنطن الوطني ومطار جون إف كينيدي الدولي، جميعها حاليا من بين أكثر المطارات “بؤسا”، وفقاً لـ”خريطة البؤس” لشركة FlightAware.

وأدت العاصفة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 200 ألف منزل، بحسب الموقع المتخصص “باور آوتج”، منها 100 ألف منزل في ولاية جورجيا التي بدت الأكثر تأثرا بالعاصفة.

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