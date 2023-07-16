الأحد 28 ذو الحجة 1444 ﻫ - 16 يوليو 2023 |
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إلغاء التحذير من تسونامي بعد زلزال ألاسكا

منذ ساعة واحدة
زلزال في ألاسكا - أرشيفية

زلزال في ألاسكا - أرشيفية

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سحب النظام الأميركي للتحذير من تسونامي، تحذيرًا كان قد أصدره للمناطق الساحلية في جنوب ألاسكا وشبه جزيرة ألاسكا.

يأتي ذلك بعد أن أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي، أنّ زلزالًا بقوة 7.2 درجة ضرب شبه جزيرة ألاسكا في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وعدل مركز المسح الجيولوجي قراءة أولية لقوة الزلزال بالخفض من 7.4 درجة، كما عدل قراءته لعمق مركز الزلزال إلى 32.6 كيلومتر من قراءة أولية عند 9.3 كيلومتر.

ولم ترد تقارير حتى الآن عن خسائر بشرية أو مادية، غير أن بعض الحسابات على تويتر نشرت مقاطع فيديو لصفارات الإنذار من تسونامي والشعور بهزات قوية.

    المصدر :
  • رويترز

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