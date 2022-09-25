إلغاء الرحلات الجوية مع وصول العاصفة هيرمين إلى جزر الكناري الإسبانية

قالت شركة أينا الإسبانية لتشغيل المطارات إن الرحلات الجوية أُلغيت في أنحاء جزر الكناري الإسبانية اليوم الأحد مع وصول العاصفة هيرمين من فوق المحيط الأطلسي مصحوبة بأمطار غزيرة إلى مقصد العطلات الشهير.

وهناك إلغاء للرحلات في أنحاء الكثير من الجزر من بينها 34 رحلة من مطار تينيريفي نورث و22 من لا بالما و14 من إل هيرو وثماني من لانزاروتي وأربع من لا جوميرا.

وأصدرت الوكالة الوطنية الإسبانية للأرصاد الجوية (إيميت) تحذيرا أحمر خاصا بالطقس بالنسبة لجزر جران كناريا ولا بالما وإل هيرو من منتصف النهار إلى منتصف الليل اليوم الأحد.

وأمرت سلطات الجزر بإغلاق المدارس غدا الاثنين في إجراء احترازي.

وقال حاكم المنطقة أنخيل فيكتور توريس في مؤتمر صحفي إن من المتوقع أن تتحرك العاصفة إلى أقرب مسافة من الجزر بين الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأحد والحادية عشرة صباح غد الاثنين.