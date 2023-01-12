إلغاء اللقاء المقترح بين وزيري خارجية تركيا وسوريا الأسبوع المقبل

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (الخميس 12-1-2023) إنه قد يلتقي بنظيره السوري فيصل المقداد في أوائل فبراير شباط، نافيا التقارير التي تفيد بأنهما قد يجتمعان الأسبوع المقبل.

وقال جاويش أوغلو “قلنا من قبل إن هناك بعض المقترحات بشأن لقاء الأسبوع المقبل لكنها لا تناسبنا… قد يكون ذلك في بداية فبراير، ونحن نعمل على تحديد موعد”.

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد أشار الأسبع الماضي إلى إنه قد يجتمع مع الرئيس السوري بشار الأسد في إطار عملية سلام جديدة، وذلك بعد أن اجتمع وزيرا دفاع البلدين في موسكو الأسبوع الماضي في أرفع مستوى للمحادثات بين البلدين منذ بدء الأزمة السورية في 2011.

وأضاف أردوغان خلال كلمة بأنقرة أن الخطوة المقبلة من المقرر أن تكون عقد اجتماع ثلاثي يضم وزراء خارجية كل من تركيا وروسيا وسوريا لأول مرة من أجل المزيد من تعزيز التواصل.

وقال أردوغان “لقد بدأنا عملية ثلاثية روسية تركية سورية… سنجمع وزراء خارجيتنا معا ثم بناء على التطورات سنجتمع معا على مستوى الزعماء”.