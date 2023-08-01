إلغاء رحلات جوية مع اقتراب العاصفة خانون من أوكيناوا اليابانية

ألغت السلطات في اليابان الرحلات الجوية وحثت عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم، الثلاثاء، ما اقتراب العاصفة المدارية خانون من سلسلة جزر أوكيناوا، مما يثير مخاوف من حدوث سيول وهبوب رياح عاتية حتى بعد غد الخميس.

وحثت السلطات السكان في مساحة شاسعة من المقاطعة الاستوائية على إخلاء منازلهم في وقت تتحرك فيه العاصفة ببطء باتجاه الشمال الغربي، مع توقعات بأن تصاحبها رياح قوية تصل سرعتها إلى 65 مترا في الثانية.

ونقل تلفزيون أساهي الياباني أن السلطات أغلقت مطار مدينة ناها وألغت جميع الرحلات الجوية من وإلى المنطقة وهو ما يعني إلغاء أكثر من 900 رحلة طيران محلية ودولية اعتبارا من ظهر اليوم الثلاثاء.