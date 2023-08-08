إلغاء رحلات جوية وإجلاء الآلاف.. اليابان تستعد لإعصار "خانون"

ألغت اليابان مئات الرحلات الجوية ونصحت أكثر من 60 ألف أسرة بإخلاء بعض المناطق الجنوبية، الثلاثاء، مع تحرك الإعصار خانون، المصحوب بأمطار غزيرة ورياح قوية، صوب الغرب ببطء بعد أيام من اجتياحه أوكيناوا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن الإعصار موجود في المحيط الهادي على بعد نحو 200 كيلومتر جنوبي كيوشو ثالث أكبر جزيرة في اليابان. ومن المتوقع أن يصل إلى الساحل الجنوبي لكوريا الجنوبية يوم الخميس.

وأضافت الهيئة أن من المتوقع أن تضرب العواصف الرعدية مناطق في كيوشو وجزيرة شيكوكو المجاورة خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة مع أمطار قد يصل منسوبها إلى 400 مليمتر. ومن المحتمل أيضا أن تتأثر مناطق بعيدة مثل أوساكا وناجويا.

وذكرت الهيئة أنه “بسبب الحركة البطيئة للإعصار وتأثيره الممتد لفترة طويلة، قد يتجاوز إجمالي هطول الأمطار بشكل كبير المعدل الشهري المعتاد لشهر أغسطس”. ويتحرك خانون بسرعة تقل عن 10 كيلومترات في الساعة.

وألغيت رحلات القطارات والعبارات والرحلات الجوية المقررة في اليومين المقبلين.

كما نقلت ناجاساكي موقع إحياء الذكرى الثامنة والسبعين لإلقاء الولايات المتحدة القنبلة الذرية على المدينة إلى قاعة مؤتمرات مغلقة بدلا من متنزه غدا الأربعاء.

وقالت وكالة إدارة الحرائق والكوارث إنها نصحت 60 ألف أسرة بالإخلاء في مقاطعة كاجوشيما في كيوشو الواقعة على بعد نحو 950 كيلومترا جنوب غربي طوكيو.

وألغت شركات الطيران 222 رحلة، الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي للرحلات التي ألغيت بسبب خانون منذ الأسبوع الماضي إلى 2715 رحلة، وفقا لإحصاءات وزارة النقل.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن إعصارا آخر ظهر في المحيط الهادي. ومن المتوقع أن يضرب الإعصار لان، الذي تصل سرعته إلى 180 كيلومتر في الساعة، وسط اليابان يوم الأحد.