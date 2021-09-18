الأحد 12 صفر 1443 ﻫ - 19 سبتمبر 2021 |
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إلغاء شرط الاختبار السلبي لكورونا من الوافدين داخليا إلى إمارة أبو ظبي

منذ 7 ساعات
إجراءات جديدة من لجنة كورونا في أبو ظبي

كورونا في أبو ظبي

أسوشيتد برس
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ألغت إمارة أبوظبي العمل بسياسة كانت تشترط على الوافدين داخليا من إمارات أخرى في البلاد، أن يقدموا نتيجة اختبار سلبية حديثة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأصدرت أبوظبي الإعلان، السبت، قائلة إن الوافدين من الإمارات الست الأخرى بالبلاد بإمكانهم دخول العاصمة بداية من الأحد بدون الخضوع لهذا الاختبار.

وقيدت أبوظبي الغنية بالنفط السفر لأشهر، حتى فيما كانت الجارة دبي تفتح سريعا أبوابها أمام السائحين.

كما طبقت أبوظبي متطلبا بالكشف عن وضع التطعيم ضد كوفيد-19 لمن كانوا يرغبون في دخول أماكن معينة، الشرط الأكثر صرامة عن المتطلبات في الإمارات الأخرى.

وبدأت الإمارات حملة وطنية للتلقيح ضد كوفيد في ديسمبر الماضي بعدما رخصت للقاحي سينوفارم الصيني وفايزر/ بيونتيك الأميركي-الألماني.

ومذاك رخصت الإمارات للقاح ثالث هو أسترازينيكا البريطاني السويدي ثم لقاح “سبوتنيك في” الروسي.

وسجلت الإمارات حتى الآن أكثر من 731 ألف إصابة بكوفيد-19، منها 2071 حالة وفاة.

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