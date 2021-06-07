إلغاء مسيرة لليمين المتطرف في القدس... بعد خلاف مع الشرطة

بعد دعوات من قبل اليمين المتطرف في إسرائيل لإطلاق مسيرة في القدس يوم الخميس، أكد المنظمون إلغاءها بعد خلاف مع الشرطة الإسرائيلية حول مسارها.

فقد أوضح متحدث باسم حركة “ام ترتسو” وهي إحدى الجهات المنظمة للمسيرة لوكالة “فرانس برس”، أن “مسيرة الأعلام” التي كان يفترض أن تصل إلى الأحياء العربية في المدينة القديمة ألغيت.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت في العاشر من مايو الماضي، إلغاء “مسيرة الأعلام” الخاصة بإعلان إسرائيل توحيد القدس بعد ضمها في العام 1967 على إثر المواجهات التي دارت مع الفلسطينيين في القدس الشرقية على خلفية قضية طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح لصالح الجمعيات الاستيطانية.

عادة ما تصل المسيرة التي يشارك فيها الآلاف إلى القدس الشرقية وتمر بمحاذاة وداخل أسوار المدينة القديمة وتحديداً في الحي الإسلامي بداخلها ما يثير غضب الفلسطينيين، وذلك بحسب “العربية”.