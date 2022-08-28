إلغاء 60 رحلة.. الإضراب يشل حركة الطيران في مطار لشبونة

أظهرت بيانات صادرة عن شركة (إيه.إن.إيه) المشغلة للمطارات الوطنية في البرتغال أن نحو 60 رحلة أُلغيت في مطار لشبونة (الأحد 28-8-2022)، في اليوم الأخير من إضراب ينفذه عمال المناولة، مما أربك رحلات السفر الصيفية بالمطارات الرئيسية في البرتغال منذ يوم الجمعة.

ويطالب العاملون في شركة المناولة (بورتواي) بزيادة أجر الإجازات المدفوعة وتحسين الترقي الوظيفي. وأظهر الموقع الإلكتروني للشركة المشغلة إلغاء 31 رحلة وصول و28 رحلة مغادرة اليوم الأحد في مطار لشبونة، أكثر المطارات ازدحاما في البرتغال.

وقال بيدرو فيجيريدو، المتحدث باسم الاتحاد الوطني للعاملين بالطيران المدني، لرويترز إن نحو 90 بالمئة من عمال الشحن والتفريغ من بورتواي في مطاري لشبونة وبورتو يشاركون في الإضراب الذي استمر ثلاثة أيام.

وتابع أن الاتحاد يتوقع إلغاء ما بين 70 و80 رحلة في مطار لشبونة اليوم الأحد وما بين 30 و40 رحلة في مطار بورتو.