إلقاء قنبلة حارقة على السفارة الإسرائيلية في رومانيا

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن السفارة الإسرائيلية في رومانيا تعرضت لإلقاء قنبلة حارقة الاثنين، دون وقوع أضرار أو إصابات.

وذكرت الوزارة أن السلطات الرومانية ألقت القبض على مشتبه به “من أصل سوري على ما يبدو”. وأضافت أنه أخرج القنبلة الحارقة وأشعلها وألقى بها خلال خضوعه لتفتيش أمني.

وفي آخر المستجدات قالت وزارة الصحة في قطاع غزة الاثنين 3 حزيران/يونيو 2024، إن الهجوم الإسرائيلي على القطاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 36479 فلسطينيا وإصابة 82777 آخرين منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وأضافت الوزارة في بيان أن 40 فلسطينيا قتلوا وأصيب 150 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.