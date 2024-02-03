إلى أجل غير مسمى.. الرئيس السنغالي يعلن إرجاء الانتخابات الرئاسية

أعلن الرئيس السنغالي، ماكي سال، اليوم السبت 3 فبراير/شباط، إرجاء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 25 فبراير شباط الجاري.

وأعلن سال في خطاب أذاعه التلفزيون أنه ألغى قانون الانتخابات بسبب الخلافات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وجاءت هذه الخطوة غير المسبوقة قبل نحو ثلاثة أسابيع من الانتخابات في أعقاب طلب رسمي بالتأجيل من الحزب الديمقراطي السنغالي المعارض الذي تم استبعاد مرشحه من الترشح في يناير كانون الثاني.

وكان القرار، الذي اتخذه المجلس الدستوري باستبعاد متنافسين بارزين مثل كريم واد زعيم الحزب الديمقراطي السنغالي وزعيم المعارضة عثمان سونكو، سببا في زيادة السخط خلال الفترة الماضية.

ويقول المرشحون المستبعدون إنه لم يتم تطبيق قواعد الترشح بشكل عادل في حين تنفي السلطات ذلك.

وقال سال في كلمته “هذه الظروف المضطربة يمكن أن تقوض بشكل خطير مصداقية عملية الاقتراع من خلال زرع بذور الخلافات قبل الانتخابات وبعدها”.

ولم يحدد الرئيس موعدا جديدا للانتخابات لكنه كشف عن إجراء حوار وطني قال إنه لضمان أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

وأضاف أن تأجيل الانتخابات لن يؤثر على قراره بعدم الترشح لفترة رئاسية ثالثة.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)