إلى جانب الإمارات.. ما هي الدول التي نالت مقاعد غير دائمة في مجلس الأمن؟

انتُخبت البرازيل والإمارات العربية المتحدة وألبانيا والغابون وغانا، الجمعة، في الجمعية العامة للأمم المتحدة لشغل خمسة مقاعد غير دائمة في مجلس الأمن عامي 2022 و2023، وقدّر دبلوماسيون أن الأعضاء الجدد يمكن أن يطرحوا صعوبات للأعضاء الخمسة الدائمين.

وقال دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه إن “البرازيل والإمارات العربية المتحدة لديهما مواقف متصلّبة في السياسة الخارجية، وألبانيا التي ستجلس في المجلس لأول مرة في تاريخها هي أيضا عضو في منظمة التعاون الإسلامي”. وأضاف أن الأعضاء الجدد الذين سيحلون في يناير محل سان فنسنان وغرينادين وفيتنام وإستونيا، سيغيرون ميزان القوى في المجلس.

وأكد دبلوماسي آخر طلب أيضا عدم كشف اسمه أن “هذا سيغير الأمور”. وأضاف أن “البرازيل قوة” ستخلف أصغر دولة شاركت في المجلس على الإطلاق. أما الإمارات، فهي “تلعب دورا في عدة نزاعات”، في إشارة إلى اليمن وليبيا.

وستحل الغابون وغانا في يناير محل تونس والنيجر في مجلس الأمن.

ومن أصل 193 عضوا في الأمم المتحدة دعيت إلى التصويت في الانتخابات، حصلت البرازيل على 181 صوتا والإمارات على 179 وألبانيا على 175 والغابون على 183 وغانا على 185. وبعد سحب جمهورية الكونغو الديمقراطية وتشاد ترشحهما، لم يحدث تنافس كبير على المقاعد الخمسة.

وصارت المجموعات الإقليمية معتادة منذ أعوام على تسمية مرشحين لشغل مقاعدها مسبقا لتجنب المنافسة بين أعضائها.

أما الاتحاد الأوروبي، فبعد أن حظي في السنوات الأخيرة بما يصل إلى خمسة أعضاء في مجلس الأمن، صار مهددا بفقدان نفوذه لأنه في يناير سيكون له عضوان فقط، فرنسا وإيرلندا.

يضم مجلس الأمن 15 عضوا في الإجمال، بينهم خمسة أعضاء دائمين لهم حق النقض (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة) وعشرة أعضاء غير دائمين يتم تجديد نصفهم سنويا.