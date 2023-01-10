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إليزابيت بورن: فرنسا سترفع سن التقاعد الاعتيادي إلى 64 عاما

منذ 18 ثانية
إليزابيت بورن

إليزابيت بورن

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قالت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيت بورن الثلاثاء إن الحكومة الفرنسية ستقدم مشروع قانون يهدف إلى رفع سن التقاعد الاعتيادي إلى 64 عاما من 62، وذلك في معرض طرحها لخطط الإصلاح في مؤتمر صحفي.

وأضافت بورن “أدرك جيدا أن تغيير منظومة معاشات التقاعد يثير تساؤلات ومخاوف بين الشعب الفرنسي”، مضيفة أن مهمة الحكومة الآن حشد الدعم الشعبي للإصلاح.

وكان إصلاح منظومة معاشات التقاعد أحد الوعود الرئيسية التي قدمها الرئيس إيمانويل ماكرون حينما انتُخب لأول مرة عام 2017.

ومن المرجح أن يلقى التحرك مقاومة قوية من النقابات العمالية وتكتل المعارضة اليساري.

    المصدر :
  • رويترز

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