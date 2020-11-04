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إليكم الولايات التي فاز بها بايدن حتى الآن

منذ ساعة واحدة
جو بايدن

جو بايدن

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أغلقت صناديق الاقتراع في انتخابات الرئاسة الأميركية في عدد من الولايات، حيث سيتم الإعلان تباعا عن نتائجها بعد الانتهاء من عمليات الفرز.
وتشير النتائج الأولية بفوز نائب الرئيس الأميركي السابق الديموقراطي جو بايدن في كل:

– فرجينيا: ( 13 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– ماستشيوسس: ( 11 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– ديلاوير: ( 3 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– ميريلاند: ( 10 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– نيوجيرسي: ( 14 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– العاصمة واشنطن: ( 3 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– كونيتيكت: ( 7 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– إيلينوي: ( 20 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– رود أيلاند: ( 4 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– نيويورك: ( 29 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– نيو مكسيكو: ( 5 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– كولورادو: ( 9 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– نيو مكسيكو : ( 5 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– إيلينوي: ( 20 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– كاليفورنيا: ( 55 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– أوريغون: ( 7 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– واشنطن: ( 12 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– هاواي: ( 4 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– مينيسوتا: ( 10 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– أريزونا: ( 11 ) من أصوات المجمع الانتخابي

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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