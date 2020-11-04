إليكم الولايات التي فاز بها ترامب حتى الآن

أفادت المؤشرات الأولية بفوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب بولاية إنديانا وكنتاكي في السباق نحو البيت الأبيض على منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وفيما يلي الولايات التي فاز فيها ترامب:

– إنديانا: ( 11 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– كنتاكي: ( 8 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– وست فيرجينيا: ( 5 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– أوكلاهوما: ( 7 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– تينيسي: ( 11 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– ألاباما: ( 9 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– أركانساس: ( 6 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– ميسيسبي: ( 6 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– وايومينغ: ( 3 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– ساوث داكوتا: ( 3 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– نورث داكوتا: (3 ) أصوات بالمجمع الانتخابي

– ساوث كارولاينا: ( 9 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– لويزيانا: ( 8 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– نبراسكا: ( 5 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– داكوتا الشمالية: ( 3 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– داكوتا الجنوبية: ( 3 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– كانساس: ( 6 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– يوتاه: ( 6 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– ميزوري: ( 10 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– فلوريدا: ( 29 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– أيداهو: ( 4 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– أوهايو: ( 18 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– أيوا: ( 6 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– تكساس: ( 38 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– مونتانا: ( 3 ) من أصوات المجمع الانتخابي

ويحتاج أيّ مرشّح رئاسي إلى أصوات 270 ناخباً كبيراً للفوز بالرئاسة