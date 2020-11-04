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إليكم الولايات التي فاز بها ترامب حتى الآن

منذ ساعة واحدة
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب

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أفادت المؤشرات الأولية بفوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب بولاية إنديانا وكنتاكي في السباق نحو البيت الأبيض على منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وفيما يلي الولايات التي فاز فيها ترامب:

– إنديانا: ( 11 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– كنتاكي: ( 8 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– وست فيرجينيا: ( 5 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– أوكلاهوما: ( 7 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– تينيسي: ( 11 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– ألاباما: ( 9 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– أركانساس: ( 6 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– ميسيسبي: ( 6 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– وايومينغ: ( 3 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– ساوث داكوتا: ( 3 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– نورث داكوتا: (3 ) أصوات بالمجمع الانتخابي

– ساوث كارولاينا: ( 9 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– لويزيانا: ( 8 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– نبراسكا: ( 5 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– داكوتا الشمالية: ( 3 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– داكوتا الجنوبية: ( 3 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– كانساس: ( 6 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– يوتاه: ( 6 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– ميزوري: ( 10 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– فلوريدا: ( 29 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– أيداهو: ( 4 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– أوهايو: ( 18 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– أيوا: ( 6 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– تكساس: ( 38 ) من أصوات المجمع الانتخابي

– مونتانا: ( 3 ) من أصوات المجمع الانتخابي

ويحتاج أيّ مرشّح رئاسي إلى أصوات 270 ناخباً كبيراً للفوز بالرئاسة

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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