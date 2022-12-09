الجمعة 15 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 9 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم تفاصيل جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي السعودي الصيني!

منذ 47 دقيقة
جائزة الأمير محمد بن سلمان

جائزة الأمير محمد بن سلمان

A A A
طباعة المقال

بعد أن أُعلن عنها خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الصين عام 2019، كشف وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، عبر “تويتر”، أن جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين السعودية والصين، ستكرم المتميزين من البلدين، بينهم أكاديميون لغويون ومبدعون.

كما تهدف الجائزة لدعم البحوث المتميزة لطلاب تعليم اللغة العربية في الجامعات الصينية، ودعم الترجمة بين اللغتين العربية والصينية، ودعم الفنون والآداب والمعرفة.

ترسيخ العلاقات

وتعبِّر أيضًا عن إيمان مسؤولي السعودية العميق بأهمية ترسيخ العلاقات الثقافية والتواصل المعرفي لإنجاز مشاريع ثقافية مشتركة، لتتناغم مع رؤية المملكة 2030 ومع مبادرة الصين الحزام والطريق.

كما يتم تقويم النتائج وقياس النجاحات لتحقيق الأهداف المرجوة لترسيخ التبادل الثقافي والمعرفي.

هذا وتشكّل جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية عمقاً حضارياً وتواصلاً ثقافياً ممتداً.

لها 4 فروع

كذلك تحتفي الجائزة بإنجازات البلدين في 4 فروع هي: الأول البحوث والدراسات في المجالات الثقافية، والفرع الثاني في الأعمال الفنية والإبداعية، أما الثالث الترجمة بين اللغتين العربية والصينية، والفرع الرابع شخصية العام الثقافية من البلدين ممن قدم جهدا في الثقافة والمعرفة، إضافة إلى جائزة تشجيعية مخصصة للشباب في الفروع الثلاثة الأولى.

وسيمنح الفائز شهادة تقديرية تتضمن مسوغات نيل الجائزة، ومبلغ 375 ألف ريال سعودي، وميدالية تذكارية.

في حين تشترط الجائزة على المشتركين مراعاة حقوق الملكية الفكرية والدقة في مجال الترجمة مع الأمانة في النقل والتوثيق للأعمال المترجمة.

هذا ولا تقف الجائزة عند حد الاحتفاء السنوي بالأعمال التي تعزز التبادل الثقافي بيـن السعودية والصيـن، بـل تتجاوزه إلـى خلـق الفرص وإطلاق المبـادرات والبرامج التي تسهم في تحقيق أهدافها مع اهتمام خاص بفئة الشباب في البلدين.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

من القمة العربية الخليجية الصينية في الرياض - رويترز
التحديات العربية حاضرة في الرياض.. والعلاقات مع الصين "على أرضيّة صلبة"
السيسي في القمة العربية الصينية
السيسي من الرياض: لتعزيز التعاون الصيني العربي في مواجهة التحديات
الجيش الروسي يقصف مناطق أوكرانية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
تحول في أهداف الحرب.. قصف روسي عنيف على الجبهة الشرقية الأوكرانية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

قائد الجيش جوزاف عون
العماد عون يقترب من بعبدا... تسوية شاملة ومن ضمنها رئاسة الحكومة
القاضية غادة عون
القاضية عون لستيفاني صليبا: ناطرتك!
سمير جعجع
جعجع: ارفض وصول باسيل او فرنجية الى الرئاسة