الأحد 1 صفر 1444 ﻫ - 28 أغسطس 2022 |
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إليكم جديد كورونا في الصين

منذ 50 دقيقة
كورونا الصين

كورونا الصين

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ذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم الواقع في 28  آب أن بر الصين الرئيسي سجل 1444 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 27 أغسطس آب منها 307 ظهرت عليها أعراض و1137 بلا أعراض.

وسجلت الصين 1494 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 300 إصابة مصحوبة بأعراض و1194 بلا أعراض.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل عددها 5226.

وحتى أمس، سجل بر الصين الرئيسي إجمالا 241955 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

ولم تسجل مدينة شنغهاي، المركز المالي الصيني، أي حالات محلية مصحوبة بأعراض وذلك مقابل حالة واحدة في اليوم السابق. ورصدت ثماني حالات محلية بلا أعراض مقابل سبع حالات في اليوم السابق.

وسجلت العاصمة بكين حالتين مصحوبتين بأعراض مقابل ثلاث حالات في اليوم السابق، وفقا لبيانات الحكومة المحلية.

    المصدر :
  • رويترز

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