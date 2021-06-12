السبت 2 ذو القعدة 1442 ﻫ - 12 يونيو 2021 |
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إليكم قرار وزارة الحج والعمرة بشأن موسم الحج هذا العام

منذ 32 دقيقة
شعائر الحج

شعائر الحج

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أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، الآليات والضوابط التي سيتم اتباعها في موسم الحج للعام الهجري 1442هـ.

وقالت الوزارة عبر ”تويتر“: ”في ضوء ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس #كورونا (كوفيد 19)، وظهور تحورات جديدة له، سيتم حصر التسجيل لأداء فريضة #حج_1442هـ على المقيمين والمواطنين من داخل المملكة فقط“.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي أعداد حجاج هذا العام 60 ألف حاج، للمقيمين من كافة الجنسيات والمواطنين داخل المملكة.

وشددت الوزارة على ”ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في التسجيل لـ #حج_1442هـ للفئات التالية: محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يوما، أو محصن متعافٍ من الإصابة”.

وأشارت الوزارة إلى أن ”تقنين أعداد الحج لهذا العام جاءت للتأكيد على ضمان صحة وسلامة وأمن الحجاج“.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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