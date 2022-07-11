إليكم موعد عملية استبدال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

أعلن بوريس جونسون أنه سيتنحى عن منصب رئيس الوزراء البريطاني مع اختيار حزب المحافظين لزعيم جديد سيتم إعلانه في الخامس من سبتمبر أيلول، و,قال 11 مرشحا حتى الآن إنهم سيسعون لتولي القيادة.

وأنهت لجنة 1922، وهي مجموعة برلمانية مؤلفة من المحافظين الذين لا يتصدرون المشهد ومسؤولة عن التنظيم داخل الحزب، العملية الخاصة باختيار الزعيم الجديد.

ويتحكم النواب في عملية اختيار اثنين في نهاية المطاف، وعندها يصبح لنحو 200 ألف عضو من حزب المحافظين حق التصويت.

وحدد جراهام برادي، رئيس اللجنة، الجدول الزمني للعملية على النحو التالي:

الثلاثاء 12 يوليو تموز- الترشيحات، الاستبعادات الأولى

يُفتح باب الترشيحات لمنصب الزعيم الجديد لحزب المحافظين ويغلق رسميا أيضا. يجب أن يحصل المرشحون على دعم ما لا يقل عن 20 عضوا بالبرلمان للتقدم للترشح.

الأربعاء 13 يوليو تموز- استبعاد مزيد من المرشحين

في هذه الجولة الأولى من التصويت يتعين حصول المرشحين على دعم 30 مشرعا على الأقل لمواصلة التقدم.

حتى يوم الخميس، 21 يوليو تموز- مزيد من عمليات الاقتراع

قال برادي إنه ستكون هناك جولات تصويت أخرى من مشرعي حزب المحافظين إلى أن يتم الوصول إلى الجولتين الأخيرتين، قائلا إنه من المرجح أن يتم اختيار المتنافسين الأخيرين بحلول أوائل الأسبوع المقبل.

الخميس 21 يوليو تموز- عطلة برلمانية

قال المشرعون في لجنة 1922 إن يوم 21 يوليو تموز هو الموعد النهائي الفعلي لاختيار المرشحين الأخيرين من جانب المشرعين المحافظين، بالتزامن مع بدء العطلة الصيفية لمجلس العموم. وقال برادي لشبكة سكاي نيوز إنهم “بالتأكيد” سيحصلون على المتنافسين الأخيرين بحلول 21 يوليو تموز.

يوليو تموز- سبتمبر أيلول- التصفية

يقوم المرشحان بحملة انتخابية وينظمان عمليات دعاية انتخابية بين أعضاء حزب المحافظين لكسب أصواتهم. ويصوت الأعضاء عن طريق البريد. وقال برادي إنه يريد تأكيدات بأن من أصبحا الأخيرين لن ينسحب أيهما لضمان أن أعضاء حزب المحافظين سيكون لهم رأي.

5 سبتمبر أيلول- إعلان رئيس الوزراء الجديد

يعلن حزب المحافظين من تم انتخابه كزعيم جديد للحزب من قبل الأعضاء. وبما أنه سيقود الأغلبية البرلمانية فسيصبح بالتالي رئيس الوزراء القادم.