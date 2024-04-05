إليك تفاصيل حادثة إطلاق نار من الجانب الأردني تجاه إسرائيل

جانب من الحدود بين الأردن وإسرائيل (أسوشيتد برس)

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن حادثة إطلاق نار وقعت الليلة الماضية من داخل الأردن تجاه جيش الاحتلال الإسرائيلي على معبر الشيخ حسين الحدودي.

ووفق المصدر، جرى إطلاق نحو عشر رصاصات على سيارة جيب تابعة لكتيبة “أسود الأردن” المختلطة.

وقالت الصحيفة إنه من المحتمل أن يكون جندي أردني قد أطلق النار.

وجرى إطلاق النار حوالي الساعة الواحدة ليلا من المحطة على الجانب الأردني على سيارة جيب دورية تابعة لكتيبة الأسود الأردنية المختلطة المسؤولة عن القطاع.

وردت القوة بإطلاق حوالي عشر رصاصات على مصدر إطلاق النار، وهرعت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي إلى المكان.

ولم تقع إصابات في الجانب الإسرائيلي، لكن أصيبت سيارة جيب الدورية بأضرار.

وبعد إطلاق النار، تم إجراء تحقيق مشترك من قبل الجيش الإسرائيلي. بدأ الجيش الأردني والقيادة المركزية.

وعلى غير العادة، لم ينشر الجيش الإسرائيلي إعلانا عن القضية، رغم مرور أكثر من نصف يوم، كما أوردت الصحيفة الإسرائيلية واسعة الانتشار.

ووقع إطلاق النار غير المعتاد على خلفية الاحتجاجات المتزايدة ضد إسرائيل في الأردن في الأيام الأخيرة، خاصة حول السفارة في عمان.