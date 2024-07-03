إمارة الشارقة تتطلع لجمع مليار درهم من مزاد صكوك لأجل 5 سنوات

أظهرت وثيقة مصرفية اليوم الأربعاء 3 يوليو/تموز 2024، أن حكومة إمارة الشارقة متمثلة في دائرة المالية المركزية تتطلع لجمع نحو مليار درهم من مزاد لبيع صكوك لأجل خمس سنوات.

وأضافت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تتولى ترتيب الإصدار أنه جرى تحديد الحد الأقصى للأرباح في إصدار أدوات الدين عند ستة بالمئة، ومن المتوقع الإعلان عن العائد وحجم الإصدار النهائي في وقت لاحق من اليوم.

وأوضحت أن حكومة الإمارة عينت أمس الثلاثاء بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الشارقة وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وأبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وإنفست بنك والمشرق ومصرف الشارقة الإسلامي لترتيب المزاد.