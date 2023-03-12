إمبراطورية الخنازير بانديرا.. مدفيديف يطالب بتغيير اسم أوكرانيا!

اقترح الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف إعادة تسمية أوكرانيا على اسم النازي الشهير ستيبان بانديرا.

ورد ميدفيديف، الذي شغل منصب الرئيس الروسي بين عامي 2008 و2012، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الأمن، برد ناري في منشور على قناته في تليغرام أمس السبت.

وكتب “نقترح أن يكون اسم أوكرانيا الجديد Schweinisch Bandera-Reich أي (إمبراطورية الخنازير بانديرا)”.

وكان ميدفيديف يشير على ما يبدو إلى تأليه بعض السياسيين الأوكرانيين لستيبان بانديرا، زعيم منظمة القوميين الأوكرانيين (OUN) في حقبة الحرب العالمية الثانية، حيث تعاون بانديرا مع حكومة أدولف هتلر خلال المراحل الأولى من الغزو النازي للاتحاد السوفيتي.

من هو بانديراً؟

في وقت لاحق اعتقل وسجن من قبل الألمان بسبب خلافات حول مستقبل أوكرانيا. لكن بعد الحرب، هرب بانديرا إلى ألمانيا الغربية، حيث اغتيل عام 1959 على يد أحد عملاء المخابرات السوفيتية.

وكرّم بانديرا وأتباعه كأبطال في أوكرانيا الحديثة، حيث سميت الشوارع والمباني باسمهم.

كذلك ينظم القوميون في أوكرانيا مواكب الشعلة السنوية في عيد ميلاد بانديرا في كييف ومدن أخرى.

“موسكوفيا”

يذكر أن زيلينسكي طلب من حكومته النظر في اقتراح لتغيير اسم روسيا إلى “موسكوفيا”، وذلك بعد أن جمعت عريضة على الإنترنت مطالبة بتغيير الاسم 25 ألف توقيع.

وقالت العريضة إن اسم “روسيا” يوفر لموسكو أسباباً “لمزيد من التعدي” على تاريخ “كييف روس”، وهي دولة من القرون الوسطى ترجع أصول روسيا وأوكرانيا إليها.

ويزعم كل من الروس والأوكرانيين ‏أنهم الورثة الشرعيون الحقيقيون لإرث كييف روس.