إنتاج أوبك يتراجع في أكتوبر بعد قرار خفض الإنتاج

أظهر مسح لرويترز، الأربعاء، أن إنتاج نفط أوبك تراجع في أكتوبر تشرين الأول للمرة الأولى منذ يونيو حزيران بفعل انخفاض الصادرات من الأعضاء الأفارقة وانخفاض الإنتاج من بعض المنتجين الخليجيين بعد أن تعهد تحالف أوبك+ الأوسع بخفض طفيف للإنتاج.

ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 29.71 مليون برميل يوميا الشهر الماضي بانخفاض 20 ألف برميل يوميا عن سبتمبر أيلول الذي شهد أعلى إنتاج منذ أبريل نيسان 2020.

وعززت أوبك +، التي تضم أوبك وحلفاءها، الإنتاج معظم العام لإلغاء التخفيضات التي جرت في 2020.

وعادت المجموعة إلى خفض الإنتاج وقررت لاحقا إجراء تخفيض أكبر في أكتوبر تشرين الأول، مع ضعف أسعار النفط وسط مخاوف من الركود.

ودعا قرارها في أكتوبر تشرين الأول إلى خفض الإنتاج المستهدف للمجموعة 100 ألف برميل يوميا، من بينها 64 ألفا تنتجها عشرة من دول أوبك المشاركة.

أقل كثيرا من المستهدف

خلص المسح إلى أن أوبك خفضت الإنتاج بأقل من ذلك، حيث بلغ الخفض 20 ألف برميل يوميا، لكنها لا تزال تضخ أقل بكثير مما هو مطلوب بسبب انخفاض الطاقة الإنتاجية في بعض البلدان.

وانخفض إنتاج الدول العشر أعضاء أوبك المشاركين في الاتفاق 1.36 مليون برميل يوميا عن المستوى المستهدف في أكتوبر تشرين الأول بعد انخفاض 1.32 مليون برميل يوميا في سبتمبر أيلول.

ووجد المسح أنه في أكتوبر تشرين الأول، سجلت أنجولا ونيجيريا أكبر انخفاض في الإنتاج، مما يعكس انخفاض الصادرات. ولا تزال نيجيريا تشحن كميات أقل من النفط الخام حتى بعد استئناف الصادرات من ميناء رئيسي، وهو فوركادوس.

وخفضت الإمارات العربية المتحدة والكويت الإنتاج بالشكل الطفيف المطلوب بموجب الاتفاق. وخلص المسح إلى أن المملكة العربية السعودية، أكبر دولة مصدرة للخام، أبقت الإنتاج دون تغيير وضخت أقل قليلا من حصتها.

وسجل الإنتاج في العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، أكبر زيادة في المجموعة بواقع 50 ألف برميل يوميا، وفقا للمسح.

ويهدف مسح رويترز لتتبع المعروض. ويستند إلى بيانات الشحن المقدمة من مصادر خارجية، وبيانات التدفقات من رفينيتيف أيكون، والمعلومات من شركات تتبع حركة الناقلات مثل بترو-لوجيستيكس، والمعلومات المقدمة من مصادر في شركات النفط وأوبك والمؤسسات الاستشارية.