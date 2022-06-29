إنتاج السيارات في روسيا يهوي 96.7%

أظهرت أرقام رسمية اليوم الأربعاء أن صناعة السيارات في روسيا عانت هبوطا قياسيا في الإنتاج الشهر الماضي، إذ أنتجت 3720 سيارة فقط مقارنة مع حوالي 112 ألفا في مايو أيار العام الماضي.

وقالت هيئة الإحصاء الحكومية إن صناعة السيارات الروسية، التي تعتمد بشدة على الاستثمارات والمعدات الأجنبية، تضررت من نقص عالمي في أشباه الموصلات ونزوح لمصنعين دوليين في الأونة الأخيرة بسبب الحرب في أوكرانيا.

العقوبات الأمريكية

وفرضت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء عقوبات على أكثر من 100 فرد وكيان وحظرت الواردات الجديدة من الذهب الروسي، مما يزيد الضغط على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا وذلك تماشيا مع الالتزامات التي تعهدت بها مجموعة السبع هذا الأسبوع.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أنها فرضت عقوبات على 70 كيانا، قالت إن العديد منها ضرورية لقاعدة صناعة الدفاع الروسية، بالإضافة إلى 29 شخصا في محاولة لإعاقة قدرة روسيا على تطوير ونشر الأسلحة والتكنولوجيا.

وتجمد هذه الخطوة أي أصول أمريكية للمستهدفين وتمنع بشكل عام الأمريكيين من التعامل معهم.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في البيان “استهداف صناعة الدفاع الروسية سيقلل من قدرات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ويزيد من إعاقة حربه على أوكرانيا، التي تعاني بالفعل ضعف الروح المعنوية وانهيار سلاسل التوريد والفشل اللوجستي”.