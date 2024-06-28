إنتاج النفط الأمريكي والطلب عليه يرتفعان في أبريل لأعلى مستوى في 4 أشهر

ارتفع إنتاج النفط والطلب عليه في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر في أبريل/ نيسان، وفق التقرير الشهري لإمدادات النفط الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية والذي نشر اليوم الجمعة.

وزاد إجمالي إنتاج الحقول الأمريكية من النفط الخام 72 ألف برميل يوميا على أساس شهري إلى 13.25 مليون، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول.

وصعد المعروض من النفط الخام والمنتجات البترولية، وهو مقياس إدارة معلومات الطاقة للطلب، إلى 20 مليون برميل يوميا في أبريل، بزيادة 131 ألفا عن مارس آذار، وهو أيضا أعلى مستوى حتى الآن هذا العام.