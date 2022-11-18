إنتاج النفط الروسي يرتفع 1% في النصف الأول من نوفمبر

منذ اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية عمدت الدول الغربية الى اسقاط العديد من العقوبات على روسيا، والتي كانت في طليعتها النفطية ورغم هذا شهد الانتاج الروسي للنفط ارتفاعا في النصف الاول من هذا الشهر “نوفمبر\ تشرين الثاني” 1%.

هذا وقد ذكرت صحيفة كوميرسانت نقلا عن مصادر مطلعة على الإحصاءات الرسمية أن روسيا رفعت إنتاج النفط ومكثفات الغاز في النصف الأول من نوفمبر\تشرين الثاني واحدا بالمئة مقارنة بالشهر السابق إلى 1.48 مليون طن.

في غضون ذلك، تراجعت الصادرات إلى دول خارج رابطة الدول المستقلة (التي تضم جمهوريات سوفيتية سابقة) خمسة بالمئة مقارنة بالفترة نفسها في أكتوبر\تشرين الأول حسبما ذكرت الصحيفة.