إنتاج النفط الليبي يبلغ أكثر من 1.2 مليون برميل يومياً

قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط اليوم الأحد إن إنتاج الخام بلغ 1.211 مليون برميل يوميا.

كانت المؤسسة، التي يقودها رئيس جديد عينته حكومة الوحدة الوطنية الشهر الماضي، قد قالت يوم 23 يوليو تموز إن الإنتاج بلغ 860 ألف برميل يوميا وإنها تسعى لزيادته إلى 1.2 مليون برميل خلال أسبوعين.

وسجلت صادرات الخام الليبية مستوى 1.2 مليون برميل يوميا في أوقات من العام الماضي أيضا.

واستأنفت ليبيا إنتاجها من النفط الخام في عدة حقول نفطية، بعدما رفعت المؤسسة الوطنية للنفط حالة “القوة القاهرة” عن صادرات النفط الأسبوع الماضي، التي أُعلن عنها، في شهر نيسان/أبريل الماضي، في عدة منشآت نفطية، بعد أغلقت من جانب زعماء القبائل المتحالفين مع قوات المشير خليفة حفتر.

وأدّى حصار هذه الجماعات لمنشآت النفط إلى وقف الإنتاج، وقطع التمويل عن حكومة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، الذي عيّن الأسبوع الماضي، فرحات بن قدارة، رئيساً جديداً للمؤسسة الوطنية للنفط، قيل إنه حليف لحفتر، ما أدى إلى إنهاء الحصار عنها سريعاً.

وتسلّم، فرحات بن قدارة، المحافظ السابق للبنك المركزي الليبي، في 15 تموز/ يوليو، مهمّاته لرئاسة المؤسّسة الوطنيّة للنفط خلفاً لمصطفى صنع الله، بقرارٍ من حكومة الدبيبة، فيما أكّد صنع الله رفضه لهذه الخطوة، وقال إنّ “حكومة الدبيبة تفتقر إلى الشرعية”.

وتسبب الإغلاق بخسارة 600 ألف برميل، أو ما يعادل نصف الإنتاج اليومي الليبي من النفط، في الوقت الذي كان متوسط إنتاج ليبيا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفط في أفريقيا.

وكانت وزارة النفط الليبية قد ذكرت في وقت سابق، أنّ إنتاج النفط الخام يزيد عن 800 ألف برميل يومياً، في الوقت الحالي.

يذكر أنّ ليبيا، التي تحتّل المرتبة الخامسة عالمياً في إنتاج النفط، ستنتج بحلول شهر آب/أغسطس المقبل 1.2 مليون برميل يومياً.