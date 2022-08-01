إنتاج النفط في قازاخستان يرتفع 15%

قال مصدران نقلا عن بيانات للإنتاج اليوم الاثنين إن إنتاج النفط في قازاخستان، مع استبعاد المكثفات، ارتفع 15 بالمئة إلى 1.38 مليون برمي يوميا في يوليو تموز من 1.193 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

وترجع الزيادة إلى استعادة إنتاج النفط في حقل كاشجان العملاق بعد صيانة مقررة في يونيو حزيران.

وظل إنتاج قازاخستان النفطي دون حصتها في تحالف أوبك+ لشهر يوليو تموز البالغة 1.680 مليون برميل يوميا.

ولم ترد وزارة الطاقة في قازاخستان على الفور على طلب من رويترز للتعقيب.

تحذيرات من ارتفاع التضخم

وكان قد خفض صندوق النقد الدولي النمو الذي يتوقعه للاقتصاد العالمي بنحو نقطة مئوية كاملة، عازيا ذلك إلى حرب روسيا في أوكرانيا، وحذر من أن التضخم صار “خطرا واضحا وحاضرا” على دول كثيرة.

وقال صندوق النقد في أحدث تقاريره عن آفاق الاقتصاد العالمي إنه يتوقع أن تتسبب الحرب إلى إبطاء النمو وزيادة التضخم، منوها إلى أن توقعاته تأتي في ظل “ضبابية مرتفعة بشكل غير عادي”.

وقد يزداد النمو تباطؤا والتضخم ارتفاعا بفعل فرض المزيد من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي واتساع نطاق الحرب وتباطؤ أكثر حدة من المتوقع في الصين واحتدام الجائحة من جديد، في حين قد يتسبب ارتفاع الأسعار في اضطرابات اجتماعية.