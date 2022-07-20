إنتاج روسيا من النفط والغاز يرتفع إلى 10.21 مليون برميل يومياً في مايو

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الروسي (روستات) نشرت اليوم الأربعاء أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز ارتفع إلى 43.2 مليون طن، أو 10.21 مليون برميل يوميا، في مايو أيار.

ويشير ذلك إلى زيادة عن الرقم المسجل في أبريل نيسان البالغ 10.04 مليون برميل يوميا.

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفعل رقما عند 10.7 مليون برميل يوميا لشهر يونيو حزيران، مشيرا الى أنه دليل على أن وضع الوقود والطاقة في البلاد يبقى مستقرا على الرغم من العقوبات الغربية التي فُرضت على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وتنشر الحكومة الروسية عددا أقل من الإحصاءات عن إنتاج النفط والغاز منذ أبريل نيسان، بعد أن أطلقت ما تسميه “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا في 24 فبراير شباط.

في سياق متصل أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء إن شركة الطاقة العملاقة غازبروم التي يسيطر عليها الكرملين مستعدة للوفاء بالتزاماتها بشأن صادرات الغاز.

وفي حديثه إلى الصحفيين بعد زيارته لطهران، قال بوتين أيضا إن غازبروم ليست مسؤولة عن تقليص سعة نقل الغاز، بما في ذلك إغلاق أحد الطرق المارة عبر أوكرانيا إلى أوروبا بواسطة كييف.

وأعلنت مجموعة “غازبروم” الروسية العملاقة، في 16 حزيران/يونيو، خفض شحناتها من الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب “نورد ستريم1” بأكثر من 40% يومياً، نظراً إلى عدم تسلّمها المعدات الضرورية من شركة “سيمنز” الألمانية.