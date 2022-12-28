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إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز يرتفع في نوفمبر

منذ ساعة واحدة
الغاز الروسي- أرشيفية

الغاز الروسي- أرشيفية

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أظهرت حسابات لرويترز وبيانات نشرتها هيئة الإحصاء الروسية (روس ستات)، الأربعاء، أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز ارتفع في نوفمبر تشرين الثاني إلى 10.9 مليون برميل يوميا من 10.71 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول.

وبالطن بلغ إنتاج النفط ومكثفات الغاز 44.6 مليون طن الشهر الماضي.

وقالت روس ستات أيضا إن إنتاج النفط باستثناء مكثفات الغاز بلغ 40.9 مليون طن الشهر الماضي، مقارنة مع 41.6 مليون طن في أكتوبر تشرين الأول، وهو أطول بيوم.

وأضافت أن إنتاج الغاز الطبيعي المُسال بلغ 2.8 مليون طن في نوفمبر تشرين الثاني بانخفاض 0.7 بالمئة على أساس سنوي و0.5 بالمئة عن أكتوبر تشرين الأول.

وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي المُسال منذ يناير كانون الثاني حتى نوفمبر تشرين الثاني 29.7 مليون طن بزيادة 9.5 بالمئة عن نفس الفترة من عام 2021.

وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي 48.1 مليار متر مكعب الشهر الماضي، أي أقل بنسبة 16.5 بالمئة عن نوفمبر تشرين الثاني 2021، لكنه ارتفع بنسبة 5.2 بالمئة عن أكتوبر تشرين الأول 2022.

    المصدر :
  • رويترز

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