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إنتاج نيجيريا من الغاز قد يتجاوز 5 مليارات قدم مكعب بحلول 2030

منذ 48 دقيقة
انتاج الغاز في نيجيريا- أرشيفية

انتاج الغاز في نيجيريا- أرشيفية

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صرح إكبيريكبي إيكبو وزير الدولة النيجيري للغاز، الثلاثاء، خلال مؤتمر غازتك المنعقد في سنغافورة بأن نيجيريا تمتلك احتياطيات وفيرة من الغاز الطبيعي ويمكنها زيادة إنتاجها إلى أكثر من خمسة مليارات قدم مكعب يوميا بحلول عام 2030.

وقال “في نيجيريا، تم الإعلان عن عقد للغاز من 2020 إلى 2030. لذلك فإنه بحلول 2030، سنصل إلى 5.5 مليار قدم مكعب من الإنتاج يوميا (57 مليار متر مكعب سنويا)”، مشيرا إلى وجود أموال متاحة لتمويل التوسع، دون الخوض في تفاصيل.

ووفقا لمعهد الطاقة فقد انخفض إنتاج نيجيريا من الغاز بنحو 11 بالمئة عن العام السابق إلى 40.4 مليار متر مكعب في 2022 مقابل أكثر من 49 مليار متر مكعب سنويا في 2019 و2020.

وأظهرت بيانات المعهد أن انخفاض الإنتاج أدى إلى تراجع صادرات الغاز الطبيعي المسال، التي هبطت 16 بالمئة إلى 19.6 مليار متر مكعب العام الماضي، مما قلص حصة البلاد من الصادرات العالمية للغاز الطبيعي المسال لما دون أربعة في المئة.

وتعتمد نيجيريا على صادرات الوقود الأحفوري لتوفير 90 بالمئة من احتياجاتها من العملة الأجنبية وما يقرب من نصف ميزانيتها.

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