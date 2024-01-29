إنترفاكس الروسية: بوتين يترشح لانتخابات الرئاسة

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن لجنة الانتخابات المركزية الروسية اليوم الاثنين، قولها إن اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسجل كمرشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في الفترة من 15 وحتى 17 مارس آذار.

ويتوقع مؤيدون ومعارضون على حد سواء فوز بوتين بولاية جديدة مدتها ست سنوات وإذا أكملها فستكون فترة حكمه هي الأطول في روسيا منذ القرن الثامن عشر.

وكثف بوتين حملته على المعارضة منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وفر أبرز منتقديه إلى خارج البلاد أو سجنوا.

وأمام المرشحين المحتملين، ومن بينهم المرشح المناهض للحرب بوريس ناديجدين، مهلة حتى يوم الأربعاء لجمع العدد المطلوب من توقيعات المؤيدين لدعم ترشحهم وحملاتهم الانتخابية.