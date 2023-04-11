إندونيسيا.. إعادة مباراة كرة القدم التي شهدت التدافع المميت بدون جمهور

قال مسؤولون إن مباراة الإعادة بين بيرسيبايا وأريما في الدوري الإندونيسي لكرة القدم، والتي توقفت العام الماضي بسبب واحدة من أسوأ كوراث التدافع في الملاعب العالمية، انطلقت ليل الثلاثاء بدون حضور مشجعين.

والتقى المنافسان اللدودان بيرسيبايا وأريما آخر مرة في أكتوبر تشرين الأول 2022، عندما انتهت مباراتهما بتدافع قُتل فيه 135 شخصا.

ولقي كثيرون مصرعهم أثناء فرارهم إلى المخارج بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على الحشود، وهو إجراء للسيطرة على الجماهير حظره الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وقال نادي بيرسيبايا عبر حسابه على إنستغرام “المباراة بدون جمهور، بحسب التصريح الصادر عن الشرطة”.

وكانت نتيجة المباراة السابقة بدون أهداف حتى الدقيقة 21.

وقال مصور لرويترز داخل الاستاد إن عددا قليلا فقط من الإعلاميين ومسؤولي النادي وأفراد الأمن كانوا يجلسون على المقاعد يشاهدون المباراة. وشوهد المئات من رجال الشرطة في دوريات حراسة خارج الاستاد.

ويقع الاستاد بالقرب من مقر قوات الشرطة الإندونيسية وتحيط به أكاديمية الشرطة.

وواجهت كرة القدم الإندونيسية مجموعة من المشكلات في الأشهر الأخيرة. ففي الشهر الماضي، تم حرمان البلاد من حقها في استضافة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما بعد حالة الغضب التي سرت بين السياسيين في الدولة ذات الأغلبية المسلمة بشأن مشاركة إسرائيل.

ثم قام الفيفا بتجميد أموال التطوير المخصصة لاتحاد كرة القدم في البلاد كعقوبة.

وكان من المفترض أن تقام مباراة بيرسيبايا وأريما، التي انطلقت اليوم، في أوائل مارس آذار الماضي لكن تم تأجيلها من قبل الشرطة بسبب المخاوف المستمرة من الخلافات بين المشجعين ومشكلات السيطرة على الجماهير.