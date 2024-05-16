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إندونيسيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 67 قتيلاً و20 مفقودا

منذ 42 دقيقة
فيضانات في إندونيسيا

فيضانات في إندونيسيا

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قالت السلطات الإندونيسية الخميس 16\5\2024 إن عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الطينية خلال مطلع الأسبوع ارتفع إلى 67 بينما لا يزال 20 في عداد المفقودين. وتعتزم الحكومة نقل الناجين إلى مناطق أكثر أمانا.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في بيان إنه تم العثور على جثث خمسة كانوا من بين المفقودين، وهو ما رفع عدد القتلى من 62 أمس الأربعاء 15\4\2024 وتم إجلاء أكثر من أربعة آلاف شخص إلى مبان قريبة وملاجئ مؤقتة.

ولحقت أضرار بعدد 521 منزلا على الأقل و 79037 فدانا من الأراضي، بينها حقول أرز و 19 جسرا ومعظم الطرق الرئيسية.

وقال سوهاريانتو مدير الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في بيان إن الحكومة تعتزم إعادة توطين الناجين الذين أصبحت منازلهم غير صالحة للسكن وأولئك الذين يعيشون في مناطق معرضة للكوارث.

وتقوم هيئة إدارة الكوارث وحكومة إقليم سومطرة الغربية الآن بجمع البيانات حول عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى إعادة توطينهم، وتبحث عن مناطق آمنة لبناء المنازل الجديدة.

ومن غير الواضح متى ستبدأ نقل الناجين.

    المصدر :
  • رويترز

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