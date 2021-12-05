إندونيسيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا ثوران بركان إلى 13 قتيلا

مصرع وإصابة العشرات في ثوران بركان في إندونيسيا

أجلت السلطات الإندونيسية اليوم الأحد، عشرة أشخاص حوصروا بعد ثوران بركان سيميرو في جزيرة جاوة، بينما ارتفع عدد الضحايا إلى 13 قتيلا على الأقل فضلا عن عشرات المصابين.

وقال المسؤول بالوكالة المعنية بمواجهة الكوارث عبد المهاري في بيان صحفي إن 13 شخصا قتلوا بعد ثوران البركان، وتم التعرف على هوية اثنين منهم، مضيفا أن 98 أصيبوا، بينما بلغ عدد من تم إجلاؤهم 902.

وذكرت الوكالة أن 35 شخصا على الأقل نقلوا إلى المستشفى، بينما قال نائب رئيس منطقة لوماجانج القريبة في مؤتمر صحفي إن 41 أصيبوا بحروق.

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات تقيم خياما لاستقبال المتضررين.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها مسؤولو الطوارئ السكان وهم يركضون بينما غطت سحب الدخان والرماد القرى المجاورة في مقاطعة جاوة الشرقية أمس السبت.

وسيميرو، الذي يقع عند أعلى قمة في جزيرة جاوة، واحد من بين ما يقرب من 130 بركانا نشطا في إندونيسيا. وثار البركان في يناير الماضي دون أن يسفر عن سقوط ضحايا.

وقالت شركة “إيرناف” إندونيسيا المسؤولة عن مراقبة المجال الجوي الإندونيسي إن ثوران البركان “لم يكن له تأثير كبير” على الرحلات الجوية.