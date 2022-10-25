الثلاثاء 29 ربيع الأول 1444 ﻫ - 25 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إندونيسيا.. اعتقال امرأة تحمل مسدّسًا خارج القصر الرئاسي

منذ ساعة واحدة
علم إندونيسيا

علم إندونيسيا

A A A
طباعة المقال

أفاد مسؤولون بأن السلطات الإندونيسية احتجزت امرأة تحمل مسدسًا خارج القصر الرئاسي في جاكرتا، غير أن الرئيس لم يكن هناك في ذلك الوقت ولم تقع إصابات.

وذكر المسؤول الرئاسي علي مختار نجابالين أن الحادث وقع في نحو الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (00:00 بتوقيت غرينتش).

وقال إن المرأة لم تدخل مجمع القصر وإن الرئيس جوكو ويدودو لم يكن فيه، مضيفًا أنها كانت ترتدي النقاب وتحمل القرآن.

وأفاد بأن ضباط الأمن اعتقلوا المرأة التي قال إنها تبدو في العشرينات من عمرها، بعدما أشهرت المسدس بالقرب من القصر.

وقال متحدث باسم شرطة جاكرتا إن المرأة تخضع الآن للاستجواب، لكن لم يتضح بعد الدافع وراء التصرف الذي أقدمت عليه أو كيف حصلت على السلاح.

وشهدت إندونيسيا، وهي أكبر دولة ذات غالبية مسلمة في العالم، هجمات نفّذها إسلاميون متشددون استهدفت في بعض الأحيان مسؤولين حكوميين وقوات أمنية.

وقتلت الشرطة بالرصاص امرأة فتحت النار على ضباط في مقر الشرطة الوطنية في جاكرتا العام الماضي، في هجوم‭ ‬جاء بإيعاز من تنظيم الدولة الإسلامية

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الدمار في خيرسون جراء القصف الروسي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الشتاء يزيد معاناة الأوكرانيين.. وخيرسون تستعد لأيام صعبة
عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي
5 شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس
رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول
رئيس وكالة الطاقة الدولية: العالم لا يزال يحتاج إلى النفط الروسي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
الـ15 ألفاً بات واقعاً... و"المركزي" يتحضّر لسلسلة تعاميم تنظيمية
الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان
الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان يحذر من الوقوع بفخّ بيع الدولار!
الدولار والليرة اللبنانية
دولار السوق السوداء يهوي بعد تعميم رياض سلامة!