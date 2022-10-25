إندونيسيا.. اعتقال امرأة تحمل مسدّسًا خارج القصر الرئاسي

أفاد مسؤولون بأن السلطات الإندونيسية احتجزت امرأة تحمل مسدسًا خارج القصر الرئاسي في جاكرتا، غير أن الرئيس لم يكن هناك في ذلك الوقت ولم تقع إصابات.

وذكر المسؤول الرئاسي علي مختار نجابالين أن الحادث وقع في نحو الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (00:00 بتوقيت غرينتش).

وقال إن المرأة لم تدخل مجمع القصر وإن الرئيس جوكو ويدودو لم يكن فيه، مضيفًا أنها كانت ترتدي النقاب وتحمل القرآن.

وأفاد بأن ضباط الأمن اعتقلوا المرأة التي قال إنها تبدو في العشرينات من عمرها، بعدما أشهرت المسدس بالقرب من القصر.

وقال متحدث باسم شرطة جاكرتا إن المرأة تخضع الآن للاستجواب، لكن لم يتضح بعد الدافع وراء التصرف الذي أقدمت عليه أو كيف حصلت على السلاح.

وشهدت إندونيسيا، وهي أكبر دولة ذات غالبية مسلمة في العالم، هجمات نفّذها إسلاميون متشددون استهدفت في بعض الأحيان مسؤولين حكوميين وقوات أمنية.

وقتلت الشرطة بالرصاص امرأة فتحت النار على ضباط في مقر الشرطة الوطنية في جاكرتا العام الماضي، في هجوم‭ ‬جاء بإيعاز من تنظيم الدولة الإسلامية