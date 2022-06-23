إندونيسيا.. البدء بتشييد عاصمة جديدة بتكلفة 34 مليار دولار

تستعد إندونيسيا لتشييد مبانيها الحكومية بعاصمتها الجديدة في شهر آب بعدما مضى الرئيس، جوكو ويدودو، قُدماً في تحقيق طموحه لتشييد المدينة من نقطة الانطلاق بقيمة 34 مليار دولار.

قال وزير الأشغال العامة والإسكان، “باسوكي هديمولجونو “للرئيس جوكوي، أثناء زيارة الأخير للموقع الذي سيُبنى فيه قصر الدولة، إن الحكومة ستبدأ في تطوير البنية التحتية في العاصمة الجديدة المسمّاة بـ”نوسانتارا”، وستشمل شبكات المياه والصرف الصحي وطرق برسوم عبور.

وتُخطّط إندونيسيا لنقل عاصمتها من جاكارتا إلى شرق كاليمانتان لجذب المزيد من الثروات والتنمية إلى خارج أغنى جزر جاوة. تقضي الخطط بتشييد العاصمة الجديدة “نوسانتارا” كمدينة صديقة للبيئة تستخدم بالكامل الطاقة المتجددة، رغم الانتقادات بأن بناءها قد يهدد واحدة من أقدم الغابات المطيرة في العالم.

في السياق، قال جوكوي: “ما يهم هو أننا نريد أن يصب محور تركيزنا على إندونيسيا وليس جاوة. تصبح مقاطعة كاليمانتان الشرقية النقطة المركزية، عندما نرسم خطاً من الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب”.

ودعا الرئيس قادة الإعلام لاستكشاف الموقع وتحدّث مع طلاب الجامعة عن العاصمة الجديدة، لحشد الدعم للخطة.