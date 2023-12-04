إندونيسيا.. العثور على جثث 11 متسلقًا بعد ثوران بركان

عثرت فرق الإنقاذ في إندونيسيا على جثث 11 متسلقًا اليوم الإثنين، بعد ثوران بركان ميرابي في سومطرة الغربية، في حين توقفت مؤقتًا عملية البحث عن 12 مفقودًا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وقال جودي هارياوان، المتحدث باسم فريق البحث والإنقاذ إنه تم العثور على ثلاثة ناجين اليوم إلى جانب جثث 11 متسلقًا، من بين 75 شخصًا كانوا في المنطقة وقت ثوران البركان أمس الأحد.

وثار البركان الذي يبلغ ارتفاع قمته 2891 مترًا أمس، مما أدى إلى إطلاق رماد يصل إلى ثلاثة كيلومترات.

ورفعت السلطات حالة التأهب إلى ثاني أعلى مستوى ومنعت السكان من الاقتراب لمسافة ثلاثة كيلومترات.

وقال جودي إن ثورانا صغيرًا وقع اليوم أدى إلى تعليق عملية البحث، مشيرًا إلى أن “الأمر خطير للغاية إذا واصلنا البحث الآن”.

ويعد ميرابي أحد أكثر البراكين نشاطًا في جزيرة سومطرة وحدث ثورانه الأكثر فتكًا في أبريل/ نيسان 1979 حيث لقي 60 شخصًا حتفهم.

وتقع إندونيسيا في منطقة نشاط زلزالي تسمى حلقة النار في المحيط الهادي ويوجد بها 127 بركانًا نشطًا وفقًا لوكالة علم البراكين.