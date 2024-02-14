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إندونيسيا.. "برابوو سوبيانتو" يعلن فوزه برئاسة البلاد

منذ 35 دقيقة
برابوو سوبيانتو

برابوو سوبيانتو

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أعلن وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو فوزه في الانتخابات الرئاسية (الأربعاء 14-2-2024) بعد أن أظهرت استطلاعات غير رسمية للأصوات التي تم فرزها تقدمه بفارق كبير عن أبرز منافسيه وإمكانية حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

وحصل السياسي المخضرم برابوو، وهو قائد سابق للقوات الخاصة، على نحو 58 بالمئة من الأصوات وفقا لأربعة مراكز لاستطلاع الرأي صاغت توقعاتها وفقا إلى عينة من الأصوات التي تم فرزها في مراكز التصويت على مستوى البلاد. وتراوحت نسبة الأصوات التي تم فرزها بين 78 بالمئة إلى 93 بالمئة بحلول الساعة 1233 بتوقيت جرينتش.

وفي خطاب حماسي أمام أنصاره وسط تصفيق كبير، تعهد برابوو بتشكيل حكومة تتألف من “أفضل الإندونيسيين”، وقال إن هذا انتصار للشعب كله.

وحصد المنافسان أنيس باسويدان وجانجار برانوو نحو 25 بالمئة و17 بالمئة من الأصوات على التوالي، وفق إحصاء أجرته مراكز استطلاع مستقلة أثبتت دقتها في انتخابات سابقة.

وحث أنيس وجانجار الجمهور على عدم التعجل بشأن نتيجة الانتخابات وانتظار الإعلان الرسمي المتوقع بحلول 20 مارس آذار.

    المصدر :
  • رويترز

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