إندونيسيا تحبط مخططاً لداعش للهجوم على قسم للشرطة

أعلنت وحدة مكافحة الإرهاب في إندونيسيا ، الثلاثاء، القبض على شخص قالت إنه موال لتنظيم الدولة الإسلامية وخطط لشن هجوم على مقر وحدة الأمن التابعة للشرطة.

وقال المتحدث باسم وحدة مكافحة الإرهاب الإندونيسية إنها اعتقلت الرجل في مداهمة لمنزله خارج العاصمة جاكرتا أمس الاثنين عثرت خلالها على راية تنظيم الدولة الإسلامية وذخيرة و16 سلاحا.

وذكر المتحدث أن المتهم، وهو موظف بشركة سكك حديدية حكومية، أخبر السلطات بخطته لمهاجمة منشأة للشرطة لكنه لم يكشف عن إطار زمني أو دافع.

وأضاف أن المشتبه به كان عضوا سابقا في منظمة متشددة تم حلها ونشر محتوى يؤيد تنظيم الدولة الإسلامية على وسائل التواصل الاجتماعي وسعى إلى جمع أموال لتمويل التطرف عبر تطبيق تيليجرام.

وشهدت إندونيسيا، أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم، أسوأ هجوم شنه متشددون في عام 2002 وهو تفجير ملهيين ليليين في جزيرة بالي، مما أسفر عن مقتل 202 معظمهم من السائحين الأجانب.

ويقول محللون إن خطر شن هجمات من متطرفين تضاءل بشكل كبير منذ ذلك الحين. وعلى الرغم من اعتقال من يشتبه في أنهم متطرفون، تندر وقائع إعلان التعهد بالولاء لتنظيم الدولة الإسلامية.