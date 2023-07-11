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إندونيسيا تحتجز ناقلة ترفع علم إيران

منذ ساعتين
ناقلة نفط ترفع علم إيران

ناقلة نفط ترفع علم إيران

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قال خفر السواحل الإندونيسي، الثلاثاء، إنه احتجز ناقلة ترفع علم إيران للاشتباه في نقلها نفطا بطريقة غير قانونية.

وأضاف في بيان أن السفينة (أرمان 114) كانت تحمل 272569 طنا من النفط الخام الخفيف ويشتبه بأنها كانت تنقل النفط إلى سفينة أخرى دون تصريح.

وأفاد خفر السواحل بأنه احتجز السفينة بعد أن شوهدت وهي تنقل النفط إلى السفينة (ستينوس) التي ترفع علم الكاميرون. ولم يذكر تاريخ الواقعة.

وقال إن (أرمان) يُشتبه أيضا في انتهاكها لوائح بحرية أخرى، مثل الإبحار بلا علم والعمل دون تصريح من ميناء.

ولم يتسن الوصول إلى مشغلي السفينة للتعليق.

    المصدر :
  • رويترز

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