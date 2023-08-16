إندونيسيا تخصص 2.7 مليار دولار لبناء عاصمة جديدة

أعلن وزيران في إندونيسيا، الأربعاء، أن البلاد ستخصص 40.6 تريليون روبية (2.7 مليار دولار) لبناء عاصمتها الجديدة في موازنة 2024 وأنه من المقرر استكمال بناء المقر الرئاسي و12 مجمعا سكنيا للعاملين العام المقبل.

وقالت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في عام 2019 إنها ستبني عاصمة جديدة باسم نوسانتارا في جزيرة بورنيو لتحل محل جاكرتا المكتظة بالسكان والمعرضة للغرق. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي تكلفة تشييد المدينة الجديدة 32 مليار دولار بحلول وقت الانتهاء منها في عام 2045.

واستثمرت الحكومة بالفعل 32 تريليون روبية في البنية التحتية الأساسية بما في ذلك إقامة سد وطريق برسم مرور.

وقالت وزيرة المالية سري مولياني إندراواتي إن 35 تريليون روبية من موازنة 2024 ستخصص لوزارة الأشغال العامة والإسكان التي ستقيم البنية التحتية والمساكن لموظفي الخدمة المدنية.

وقالت سري مولياني في مؤتمر صحفي “دعم البنية التحتية سينتهي في عام 2024”.

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان باسوكي هادمولجونو إن الحكومة ستبدأ في سبتمبر أيلول في بناء مساكن لنحو 16 ألفا من الموظفين المدنيين وأفراد الجيش والشرطة، ومن المقرر أن ينتقلوا إلى هناك العام المقبل.

وأوضح باسوكي أن الحكومة تعتزم استكمال 12 من أصل 47 مجمعا سكنيا بحلول يوليو تموز من العام المقبل، أي قبل شهر من إقامة الحكومة أول مراسم لرفع العلم في العاصمة الجديدة للاحتفال بعيد الاستقلال.

وأضاف “سيكتمل بناء أربعة مكاتب وزارية للتنسيق والقصر الرئاسي العام المقبل، وستكتمل ساحة مراسم رفع العلم العام المقبل في يوليو”.