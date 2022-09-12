إندونيسيا تخطّط لشراء النفط الروسي وسط ارتفاع أسعار الطاقة

أفادت صحيفة فايننشال تايمز بأن الرئيس الإندونيسي “جوكو ويدودو” يفكّر في الانضمام إلى الهند والصين في شراء النفط الروسي، لتعويض الضغوط المتزايدة من ارتفاع تكاليف الطاقة في البلاد.

وفي مقابلة أجرتها معه الصحيفة عندما سُئل عما إذا كانت إندونيسيا ستشتري النفط من روسيا، قال ويدودو: “نبحث دائما جميع الخيارات.‭‭‭‭ ‬‬‬‬بالطبع سنقوم بالشراء إذا حصلنا (منهم) على سعر أفضل”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفع ويدودو أسعار الوقود المدعوم بنسبة 30 بالمئة، وقال إن رفع الأسعار كان “خياره الأخير” بسبب ضغوط مالية مما أثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 270 مليون نسمة.

وأي تحرك لشراء الخام الروسي بأسعار أعلى من الحد الأقصى الذي اتفقت عليه دول مجموعة السبع قد يعرّض إندونيسيا لعقوبات أميركية.

وفي شهر آب، أعلن وزير السياحة “ساندياجا أونو” أنّ إندونيسيا تلقّت عرضًا لشراء الخام الروسي بخصم 30 بالمئة. وبعد ذلك، قالت شركة النفط المملوكة للدولة في البلاد، برتامينا، إنها تبحث المخاطر المتعلقة بشراء النفط الروسي.

هذا وسجّلت إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، معدل تضخم سنوي قدره 4.69 بالمئة في آب، وهو أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي الذي يتراوح بين 2 و 4 بالمئة للشهر الثالث على التوالي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.